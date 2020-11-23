Представители Прилучного рассказали о его состоянии после госпитализации

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Актер Павел Прилучный находится под наблюдением специалистов в стабильном состоянии. Об этом заявила агент артиста Екатерина Сычева.

— Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Он восстанавливается под наблюдением специалистов, — цитирует Сычеву РИА Новости.

Представители Прилучного собираются подать заявление в полицию.

Ранее в СМИ появилась информация о переломе черепа у Павла Прилучного. Сообщалось, что звезду «Закрытой школы» избили. Позже стало известно, что актера госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова.

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