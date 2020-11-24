«Не дождетесь»: Прилучный с юмором отреагировал на слухи о причинах госпитализации

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Актер Павел Прилучный вышел на связь с подписчиками после появления сведений о его госпитализации. Публикация появилась на его личной странице в Instagram.

Он поприветствовал фолловеров и рассказал, что в настоящее время проходит восстановление после операции и чувствует себя хорошо.

— Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ. Эта версия, безусловно, гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней — по крайней мере, все посмеемся. А реальные детали произошедшего отдадим правоохранительным органам, — написал Прилучный.

Также артист выразил благодарность команде медиков, которые оказывают ему помощь, и в шутку сказал спасибо экстрасенсам и тарологам, которые своими комментариями лишь убеждают звезду не относиться к ним всерьез. Кроме того, Прилучный признался, что тронут поддержкой и заботой фанатов.

— Все хорошо, никого не слушайте и... не дождетесь, — заключил актер.

Ранее в СМИ появилась информация о переломе черепа у Павла Прилучного. Сообщалось, что звезду «Мажора» избили. Позже стало известно, что актера госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова.

Позже представители знаменитости заявили, что он находится под наблюдением специалистов в стабильном состоянии. Как уточняется, Прилучный планирует подать заявление в полицию.

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