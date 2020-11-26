СМИ: Новая возлюбленная Прилучного навещает его в больнице

Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

Российского актера Павла Прилучного, попавшего в больницу, навещает его возлюбленная Мирослава Карпович. Об этом сообщает телеканал Super.

Как уточняется, девушка приносит артисту множество вещей и поднимается в палату, чтобы поговорить с ним.

Источник телеканала добавляет, что Прилучный получил серьезную травму лица и вывих челюсти. На восстановление ему потребуется около месяца, и в этот период звезда не сможет нормально разговаривать.

Ранее в СМИ появилась информация о переломе черепа у Павла Прилучного. Сообщалось, что звезду «Мажора» избили. Позже стало известно, что актера госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова.

Позже представители знаменитости заявили, что он находится под наблюдением специалистов в стабильном состоянии. Как уточняется, Прилучный планирует подать заявление в полицию.

Напомним, Павлу Прилучному после развода с Агатой Муцениеце начали приписывать роман с Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментировала личную жизнь. В первый раз ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей.

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