Путин подписал указ о запрете судьям и членам их семей иметь счета за рубежом

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий судьям и членам их семьи иметь счета в банках за рубежом. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в статью 15 федерального конституционного закона «О судебной системе РФ». Так, был изменен перечень оснований, позволяющих Совету Федерации прекратить полномочия судей.

К этим основаниям относятся нарушение ограничений, установленных законом «О противодействии коррупции», прекращение российского гражданства, приобретение гражданства или подданства иностранного государства.

Также в списке указывается, что судьям запрещено иметь вклады и счета в банках за рубежом, а также заниматься деятельностью, которая не совместима с работой судьи.

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