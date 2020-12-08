Путин подписал указ о запрете судьям и членам их семей иметь счета за рубежом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий судьям и членам их семьи иметь счета в банках за рубежом. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит изменения в статью 15 федерального конституционного закона «О судебной системе РФ». Так, был изменен перечень оснований, позволяющих Совету Федерации прекратить полномочия судей.
К этим основаниям относятся нарушение ограничений, установленных законом «О противодействии коррупции», прекращение российского гражданства, приобретение гражданства или подданства иностранного государства.
Также в списке указывается, что судьям запрещено иметь вклады и счета в банках за рубежом, а также заниматься деятельностью, которая не совместима с работой судьи.
Читайте также: Путин проведет совещание с кабмином 9 декабря