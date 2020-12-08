Путин проведет совещание с кабмином 9 декабря

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин в среду, 9 декабря, проведет совещание с кабинетом министров. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 8 декабря.

Он отметил, что на встрече помимо прочего будут обсуждаться текущие дела, передает РИА Новости.

— Завтра планируется совещание с членами правительства. Основная тема другая. Расскажем. Будут также обсуждаться текущие дела, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли затронута ситуация на нефтяном рынке.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. На встрече затронули актуальные темы внутрироссийской социально-экономической повестки.

Также сообщалось, что специальное приложение, созданное к большой пресс-конференции Владимира Путина, с помощью которого можно задать свой вопрос главе государства, пока работает в тестовом режиме.

Читайте также: «Оптимистичный сигнал»: для чего странам ОПЕК+ увеличение добычи нефти