Еноты-толстяки из Московского зоопарка приготовились к зимней спячке

Фото: facebook.com/quintalayla

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Instagram-аккаунте Московского зоопарка появилось видео с участием проживающих там енотов. Сотрудники организации написали, что серо-полосатые питомцы уже набрали необходимый вес для спячки.

В этом не приходится сомневаться, так как обаятельные животные выглядят на видео весьма упитанно и с большой неохотой передвигают лапками.

Судя по записи, сейчас еноты большую часть времени дремлют, выбираясь лишь на ночные прогулки, а днем сидят в кучке на перекладине.

— Также вместе они обычно и впадают в спячку. Таким образом они сохраняют коллективное тепло и лучше переносят морозы. Еноты, подобно медведям, очень чувствительны к переменам температур — именно от этого фактора зависит то, насколько глубоко они спят, — пояснили сотрудники зоопарка.

Зимний сон продлится у енотов до апрельского тепла. После пробуждения они вернутся к своей обычной жизни. Однако, как заметили в зоопарке, иногда зимой еноты могут ненадолго проснуться. Они делают это в теплые дни, чтобы погреться на солнце и перекусить.

«Очаровашки!»; «Какие же они классные»; «Енотики — толстые животики»; «Прикольная спячка. Вышел, поел, погрелся и опять спать!» — прокомментировали пост подписчики.

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