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Детеныши яков в Московском зоопарке получили имена
Фото: АГН «Москва» / пресс-служба Московского зоопарка

Детеныши яков в Московском зоопарке получили имена

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1Карта всех событий

Амур и Нуар — так будут звать малышей яков, появившихся на свет в начале ноября в Московском зоопарке. Об это сообщила пресс-служба учреждения в официальных соцсетях в среду, 2 декабря.

Имена были выбраны из множества вариантов, которые предложили москвичи.

— Спасибо всем тем, кто присылал варианты имен для наших яков-малышей. Среди них были чудесные — добрые и смешные, яркие и трогательные. Среди сотен вариантов мы решили выбрать имена Амур и Нуар, — поблагодарили сотрудники зоопарка неравнодушных москвичей в своем Instagram-аккаунте.

Романтичное имя Амур из-за белого пятнышка на лбу в виде сердечка получил старший теленок, родившийся 5 ноября.

Як-малыш черного окраса, который появился на свет 13 ноября, стал обладателем не менее красивого имени Нуар.

Сотрудники зоопарка уточнили, что новорожденные уже заметно подросли. Сейчас они живут в одном вольере вместе со своими родителями.

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