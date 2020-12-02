Детеныши яков в Московском зоопарке получили имена
Амур и Нуар — так будут звать малышей яков, появившихся на свет в начале ноября в Московском зоопарке. Об это сообщила пресс-служба учреждения в официальных соцсетях в среду, 2 декабря.
Имена были выбраны из множества вариантов, которые предложили москвичи.
— Спасибо всем тем, кто присылал варианты имен для наших яков-малышей. Среди них были чудесные — добрые и смешные, яркие и трогательные. Среди сотен вариантов мы решили выбрать имена Амур и Нуар, — поблагодарили сотрудники зоопарка неравнодушных москвичей в своем Instagram-аккаунте.
Романтичное имя Амур из-за белого пятнышка на лбу в виде сердечка получил старший теленок, родившийся 5 ноября.
Як-малыш черного окраса, который появился на свет 13 ноября, стал обладателем не менее красивого имени Нуар.
Сотрудники зоопарка уточнили, что новорожденные уже заметно подросли. Сейчас они живут в одном вольере вместе со своими родителями.
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