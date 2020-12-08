«Мои хорошие»: Максим Галкин снял пародию на Ольгу Бузову

Фото: youtube.com / ТО Gazgolder

Российский телеведущий Максим Галкин снял пародию на Ольгу Бузову в Instagram-сторис. Артист испугался своей утренней физиономии и возмутился, почему в социальной сети нет специальных масок для придания мужчинам красоты.

— Ну вот же! Совсем другое дело, мои хорошие, — успокоился Галкин, «примерив» на свое лицо инстамаску Ольги Бузовой.

Ведущий Максим Галкин — большой любитель снимать пародии на своих коллег по шоу-бизнесу и других известных личностей. В Сети можно найти множество видеороликов с перевоплощениями Галкина в различных популярных персон.

Читайте также: «Это уникальный случай»: Ургант пошутил о сходстве Гузеевой и Моргенштерна