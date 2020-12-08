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«Мои хорошие»: Максим Галкин снял пародию на Ольгу Бузову
Фото: youtube.com / ТО Gazgolder

«Мои хорошие»: Максим Галкин снял пародию на Ольгу Бузову

Захар Чайченко

Звезды

Российский телеведущий Максим Галкин снял пародию на Ольгу Бузову в Instagram-сторис. Артист испугался своей утренней физиономии и возмутился, почему в социальной сети нет специальных масок для придания мужчинам красоты.

— Ну вот же! Совсем другое дело, мои хорошие, — успокоился Галкин, «примерив» на свое лицо инстамаску Ольги Бузовой.

Ведущий Максим Галкин — большой любитель снимать пародии на своих коллег по шоу-бизнесу и других известных личностей. В Сети можно найти множество видеороликов с перевоплощениями Галкина в различных популярных персон.

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