Петр Бирюков: Выполнено 25 тысяч заявок по доставке дров москвичам, находящимся в самоизоляции

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Городские службы выполнили 25 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся в самоизоляции, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В рамках исполнения поручения мэра организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции, — отметил Бирюков.

По его словам, ежедневно выполняется 350–400 заявок.

— С сентября выполнено 25 тысяч таких заявок. Для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы, — подчеркнул заместитель мэра.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

Ранее аналогичные мероприятия были организованы столичными властями с марта по июль.

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