Москвичи предложат новые адреса для пунктов переработки новогодних елок

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Голосование «Елочный круговорот» запустили в проекте «Активный гражданин». Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Как уточняется, в рамках голосования горожане смогут выбрать самые удобные пункты приема новогодних елок и предложить создание новых площадок.

— Акция «Елочный круговорот» пройдет уже в пятый раз. Сдать на переработку отслужившие праздничные деревья можно абсолютно бесплатно в специальных пунктах приема, которые откроются во всех округах столицы в январе, — отметил заммэра.

Он напомнил, что в 2019 году граждане сдали на переработку почти 52 тысячи деревьев. Это число стало рекордным за все время проведения акции.

Чтобы сдать елку в пункт приема, с нее необходимо снять украшения. Дерево переработают в щепу, которую будут применять во время работ по благоустройству улиц и созданию экологических троп, говорится на официальном портале мэра Москвы.

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