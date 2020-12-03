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В ожидании праздника: Главархив рассказал про елочные хлопоты москвичей
Фото: Главархив Москвы

В ожидании праздника: Главархив рассказал про елочные хлопоты москвичей

Марьяна Шевцова

Город

В разные времена елки не только украшали к Новому году, но и их запрещали, для них писали специальные правила безопасности и даже доставляли на дом.

В Главархиве хранятся статьи столичных газет 1930-х — 1975-х годов, подробно рассказывающие, как жители Москвы подготавливали к Новому году главный его символ — зеленую ель.

20 декабря 1699 года Петр I издал именной указ «О праздновании Нового года», где горожанам рекомендовалось «по большим и проезжим знатным улицам и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых». С тех самых пор ели и получили свой праздничный статус.

Но были времена, когда елки вышли из новогоднего обихода страны. Это случилось после 1917 года, и только начиная с 1930-х годов зеленые ели вновь вернулись, но достать их было трудно. Тогда праздничные деревья появились лишь на некоторых рынках Москвы — на Тишинском, Бутырском. Однако владельцы крупнейших рынков столицы — Преображенского, Центрального, Семеновского и других — считали продажу елок нарушением и баловством. Москвичи же охотно раскупали ели.

В советское время ежегодно выходили постановления о снабжении граждан новогодними елками, появлялись елочные базары. Каждый год в страну завозили до 300 тысяч зеленых красавиц из Дмитровского, Истринского, Можайского, Рузского, Солнечногорского и Уваровского районов.

Начиная с 1960-х годов в домах столичных жителей начинают появляться искусственные елки. Первые опытные партии выпустила фабрика художественных изделий управления полиграфической промышленности и культтоваров Мосгорисполкома. Такая елка делалась из полиэтилена и могла достигать любой длины, она не высыхала, а после праздника ее можно было разобрать и даже помыть. В комплект к каждому дереву вкладывался флакончик с хвойным экстрактом— стоило им побрызгать ветви, как по комнате сразу разносился запах настоящей ели.

Новогодние праздники москвичи любили, поэтому чтобы Новый год не омрачился, в 1968 году Управление пожарной охраны УВД исполкома Мосгорсовета опубликовало правила пожарной безопасности при устройстве елок. В правилах значится: размещать ель на устойчивой подставке, не обкладывать дерево ватой, не освещать елку свечами и еще пара предновогодних предупреждений.

Не стоял на месте и прогресс: в 1975 году у столичных жителей появилась возможность заказывать елки на дом! Трансагентства, принимающие заказы, были расположены в разных районах Москвы. Так, сделать заказ ели можно было в 18 пунктах на Ленинградском, Ленинском, Калининском и Комсомольском проспектах.

И по сей день, услышав еловый запах и увидев мигающие огни, каждый человек переносится ближе к празднику Нового года.

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