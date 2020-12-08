Владимир Путин подписал закон о Госсовете

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о Госсовете. Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 8 декабря.

Ранее данную инициативу приняли депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации. В нижнюю палату парламента проект закона был внесен российским лидером. Законопроект призван закрепить поправки к обновленной Конституции России.

В частности, согласно документу, Государственный совет будет конституционным госорганом. Его возглавит лидер страны, в состав также войдут премьер-министр, спикеры СФ и ГД, глава администрации президента и губернаторы. По решению президента в Госсовет могут войти члены партий, имеющие представительство в Думе, и другие официальные лица.

Кроме того, предполагается, что Госсовет займется принятием решений по развитию внешней и внутренней политики. Его участники также должны будут обсуждать параметры проекта бюджета и кадровой политики.

Читайте также: Госсовет сможет рассматривать законопроекты по предложению президента