Доктор Мясников рассказал, какие родинки должны насторожить

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Врач и телеведущий Александр Мясников во время телепередачи на канале «Россия» назвал признаки родинок, которые должны насторожить их обладателя.

К ним относится любое изменение окраски и структуры поверхности родинки, в том числе асимметричность, неровные края, кровотечение, гиперчувствительность. Помимо этого, врач рекомендует показать специалисту родинку, если она по размеру больше шести миллиметров и толщиной в один миллиметр.

Телеведущий напомнил, что рак кожи, или меланома, является самым быстро распространяемым видом рака.

Только за последние несколько лет число количество больных меланомой во всем мире увеличилось в три раза.

В группу риска развития рака кожи входят любители позагорать в солярии или понежиться на солнышке, так как долгое ультрафиолетовое излучение оказывает на него прямое воздействие.

Как пояснил врач, особенно нужно остерегаться солнца людям со светлой кожей, которая имеет свойство быстро обгорать.

Мясников напомнил, что много зависит от фототипа кожи: если человек быстро обгорает, то он находится в группе риска. Больше всего подвержены ультрафиолетовому облучению люди с белой кожей и светлыми глазами.

— Но страдают от меланомы все категории населения, — заключил врач.

Он уточнил, что десятая часть всех меланом развиваются на фоне наследственной предрасположенности.

К факторам риска рака кожи врач отнес курение, алкоголь, эндометриоз и болезнь Паркинсона.

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