Набиуллина связала ажиотажный спрос на ипотеку с ростом цен на жилье
Спрос на ипотеку в ряде российских регионов становится ажиотажным, что ведет к росту цен на жилье. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время заседания совета по развитию финансового рынка в Совете Федерации во вторник, 8 декабря.
По ее словам, складывается ситуация, в которой «эффект от льготы получают не столько граждане, сколько, действительно, застройщики и банки».
— Хорошо, конечно, их поддержать, но важно, чтобы у нас все-таки решалась основная задача — доступность для людей жилья, — передает слова главы Центробанка РИА Новости.
Напомним, правительство России в рамках антикризисных мер весной 2020 года запустило программу субсидирования процентных ставок по ипотечному кредиту до 6,5 процента. Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили ее срок до 1 июля 2021 года.
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