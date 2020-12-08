Конкурс красоты среди женщин с инвалидностью пройдет в Москве 11 декабря

Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Академика Виноградова, 4Б Карта всех событий

Юбилейный конкурс красоты среди женщин с инвалидностью «Мисс Независимость — 2020» пройдет в Москве 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Мероприятие состоится в 18:00 во Дворце спорта ГБОУ ЦО «Самбо-70». Конкурс красоты среди женщин с инвалидностью пройдет в десятый раз. В нем традиционно будут участвовать десять девушек. Все они были победительницами конкурсов прошлых лет в различных номинациях.

Творческий вечер начнется с совместного выступления участниц «Мисс Независимость» с певцом Родионом Газмановым. Затем девушки покажут свои музыкальные, танцевальные и творческие номера. По окончании всех выступлений жюри выберет победительницу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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