Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Конкурс красоты среди женщин с инвалидностью пройдет в Москве 11 декабря
Фото: «Вечерняя Москва»

Конкурс красоты среди женщин с инвалидностью пройдет в Москве 11 декабря

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Академика Виноградова, 4Б Карта всех событий

Юбилейный конкурс красоты среди женщин с инвалидностью «Мисс Независимость — 2020» пройдет в Москве 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Мероприятие состоится в 18:00 во Дворце спорта ГБОУ ЦО «Самбо-70». Конкурс красоты среди женщин с инвалидностью пройдет в десятый раз. В нем традиционно будут участвовать десять девушек. Все они были победительницами конкурсов прошлых лет в различных номинациях.

Творческий вечер начнется с совместного выступления участниц «Мисс Независимость» с певцом Родионом Газмановым. Затем девушки покажут свои музыкальные, танцевальные и творческие номера. По окончании всех выступлений жюри выберет победительницу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Новый онлайн-конкурс для школьников про космос стартовал в Москве

Москваконкурс красотыжюри
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Love life, детка

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Все мнения
О проекте