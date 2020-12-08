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«Очень слабые легкие»: Андрей Разин переживает за состояние здоровья Юрия Шатунова
Фото: youtube.com / Кубань 24

«Очень слабые легкие»: Андрей Разин переживает за состояние здоровья Юрия Шатунова

Захар Чайченко

Звезды

Российский продюсер Андрей Разин переживает за состояние здоровья Юрия Шатунова. Несмотря на то, что музыкальные партнеры больше не поддерживают связь, Разин обеспокоен самочувствием экс-солиста группы «Ласковый май». Тревога продюсера за Шатунова вызвана недавней потерей экс-солиста группы «Ласковый май» Александра Прико. В июле 2020 года 46-летний музыкант подхватил коронавирус. В итоге инфекция перетекла в рак легких, с которым артист был не в состоянии бороться. Прико умер в среду, 2 сентября.

— В группе риска сейчас находится и Юрий Шатунов. У него же очень слабые легкие. Если он, не дай бог, подхватит коронавирус, то 100 процентов — будет аналогичное протекание болезни. Прико курил с девяти лет, а Юра Шатунов — с шести, и он не перестает курить. Поэтому там от легких, я думаю, вообще ничего не осталось. В этом плане я за него молюсь, — сообщил Разин изданию «Собеседник».

Напоминаем, что совсем недавно Разин выиграл дело против Шатунова, и теперь экс-солист «Ласкового мая» не сможет петь главные хиты коллектива. Однако Разин сообщил, что он готов пойти на уступки, если музыкант обратится к нему лично.

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