«Очень слабые легкие»: Андрей Разин переживает за состояние здоровья Юрия Шатунова

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Российский продюсер Андрей Разин переживает за состояние здоровья Юрия Шатунова. Несмотря на то, что музыкальные партнеры больше не поддерживают связь, Разин обеспокоен самочувствием экс-солиста группы «Ласковый май». Тревога продюсера за Шатунова вызвана недавней потерей экс-солиста группы «Ласковый май» Александра Прико. В июле 2020 года 46-летний музыкант подхватил коронавирус. В итоге инфекция перетекла в рак легких, с которым артист был не в состоянии бороться. Прико умер в среду, 2 сентября.

— В группе риска сейчас находится и Юрий Шатунов. У него же очень слабые легкие. Если он, не дай бог, подхватит коронавирус, то 100 процентов — будет аналогичное протекание болезни. Прико курил с девяти лет, а Юра Шатунов — с шести, и он не перестает курить. Поэтому там от легких, я думаю, вообще ничего не осталось. В этом плане я за него молюсь, — сообщил Разин изданию «Собеседник».

Напоминаем, что совсем недавно Разин выиграл дело против Шатунова, и теперь экс-солист «Ласкового мая» не сможет петь главные хиты коллектива. Однако Разин сообщил, что он готов пойти на уступки, если музыкант обратится к нему лично.

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