Жилой дом по реновации построят в Хорошево-Мневниках в 2021 году

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Карамышевская набережная,22 Карта всех событий

Новый дом по программе реновации появится в районе Хорошево-Мневники в 2021 году. Об этом во вторник, 8 декабря, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, объект появится по адресу Карамышевская набережная, владение 22, корпус 21. Строительные работы уже идут. Здание состоит из двух отдельно стоящих корпусов. В доме будет 200 квартир.

На первых этажах дома расположатся вестибюли, лифтовые холлы, помещения дежурного, комнаты для хранения уборочного инвентаря, зоны почтовых ящиков. Также здесь смогут появиться магазины, кафе, салоны красоты, кружки и секции для детей.

Придомовую территорию благоустроят. Рабочие высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, установят детскую и спортивную площадки, а также оборудуют зону отдыха, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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