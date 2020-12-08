Жилой дом на 79 квартир ввели в эксплуатацию в центре Москвы

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Россия, Москва, Красногвардейский бульвар Карта всех событий

В центре Москвы ввели в эксплуатацию жилой дом площадью 5,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

В ведомстве уточнили, что здание располагается по адресу Красногвардейский бульвар, дом 15, строение 2. Отмечается, что в доме будет находиться 79 квартир, передает агентство городских новостей «Москва».

Как рассказали в пресс-службе, около дома высадили хвойные и лиственные кустарники, устроили цветники и газоны, а также установили архитектурные формы. На территории оборудована детская игровая и спортивная площадки с мягким покрытием.

Ранее сообщалось, что еще три корпуса жилого комплекса «Борисоглебское» ввели в эксплуатацию. Отмечается, что ЖК находится в поселении Новофедоровском. В эксплуатацию ввели корпуса № 22, 23 и 176. Все три новостройки рассчитаны на 147 квартир.

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