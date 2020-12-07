Еще три корпуса ЖК «Борисоглебское» в Новой Москве ввели в эксплуатацию

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Новофёдоровское Карта всех событий

Еще три корпуса жилого комплекса «Борисоглебское» ввели в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе комитета города по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) в понедельник, 7 декабря.

Отмечается, что ЖК находится в поселении Новофедоровском. В эксплуатацию ввели корпуса № 22, 23 и 176. Все три новостройки рассчитаны на 147 квартир.

Как уточнила глава ведомства Анастасия Пятова, в столице ведется планомерная работа по восстановлению обманутых дольщиков.

— На прошлой неделе было получено разрешение на ввод последнего жилого дома в ЖК «Спортивный квартал», вопрос по достройке этого объекта полностью закрыт, объект исключен из «дорожной карты». Теперь решены проблемы дольщиков трех корпусов проблемного ЖК «Борисоглебское», — цитирует Пятову агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что объект пищевой промышленности появится в поселении Щаповском в ТиНАО.

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