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Диетолог Елена Соломатина назвала опасность и пользу шпрот
Фото: РИА Новости / Игорь Чуприн

Диетолог Елена Соломатина назвала опасность и пользу шпрот

Виктория Федотова

Здоровье

Диетолог Елена Соломатина заявила, что шпроты наряду с мандаринами у многих россиян ассоциируются с праздником. По ее словам, если этот продукт употреблять не регулярно, то здоровый организм сможет скомпенсировать вред шпрот, но человеку с болезнями желудка и желчного пузыря лучше отказаться от такой закуски.

— Вред шпрот состоит в том, что эти консервы содержат большое количество соли, если переедать омегу 6 может спровоцировать воспаление. При копчении выделяется бензопирен, это токсичное и канцерогенное вещество. Часто шпроты заливают рапсовым маслом, оно содержит кислоту, которое негативно влияет на организм. На новогоднем столе и без этого будет много копченых, жирных продуктов, — сообщила диетолог в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Готовимся к праздничному столу. Правильные шпроты

Она подчеркнула, что отечественные шпроты лучше, чем зарубежные по количеству бензопирена.

При выборе этих консервов диетолог призвала обратить внимание на ряд нюансов:

— Шпроты заливают подсолнечным, рапсовым маслом, лучше, когда на этикетке написано не просто растительное, а какое именно. Смотрите на дату производства, масло тоже может окисляться. Рыба должна быть выловлена в холодный период. В ней больше пользы, лучше осенний вылов. В составе должны быть указаны рыба, масло с расшифровкой, соль и все. Банка не должна быть повреждена, эти меры уберегут от покупки некачественных продуктов. Если масло горчит, лучше исключить эти шпроты, потому что масло прогорклое, — заявила эксперт.

По словам собеседницы, в шпротах содержится кальций, Омега 3, и этим они полезны.

Заведующая лабораторией Демографии и эпидемиологии питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, кандидат технических наук, инженер-технолог Елена Смирнова напомнила, что Омега 3 содержится в любой морской рыбе, которая готовится без холодного копчения

— Сельдь, лосось, скумбрия, обеспечит поступления Омега 3, если готовить рыбу на пару или запекать. Как серьезный источник Омега 3 шпроты я бы не рассматривала. Шпрота это вид рыбы из Балтийского моря, но популяция достаточно мала и консервы производится из калиброванной балтийской кильки, салаки, общее название для них шпроты – это и название рыбы и название консервов, — подытожила собеседница.

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