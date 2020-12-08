Эксперты рассказали о пользе и вреде мандаринов

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В последнее время в интернете появилось много информации о вреде мандаринов. О том, действительно ли эти цитрусовые могут быть опасны для организма человека, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева, сообщает «МИР 24».

По словам врача, употребление цитрусовых не рекомендуется тем, у кого есть обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Например, при обострении гастрита.

— Как и с любыми другими продуктами, переизбыток даже полезных компонентов нежелателен. Это касается и цитрусовых, в том числе мандаринов. Хотя большинству людей они не противопоказаны, их смело можно добавлять в рацион, — сказала Селезнева.

Она добавила, если есть несколько раз в неделю по 2–3 мандарина, а в другие дни добавлять разные фрукты — яблоки, бананы, груши, — то риски нежелательных реакций сводятся к минимуму.

Диетолог, специалист по функциональной интегративной диетологии Анна Евгенова посоветовала сократить количество мандаринов до двух штук в день или до одного апельсина в день даже при небольшой аллергии на цитрусовые.

Также многие специалисты рекомендуют диабетикам и аллергикам не увлекаться употреблением мандаринов во время новогодних праздников, так как эти фрукты считаются лидерами по содержанию фруктозы среди цитрусов, передает ФАН.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что при выборе мандаринов нужно руководствоваться не их запахом, а формой и цветом. Они могут быть оранжевые или красно-оранжевые, главное — отсутствие черных пятен. Хорошие мандарины могут быть приплюснутые или с небольшим бугорком. Главное, что цитрусовые не должны легко проминаться. Это означает, что плод подгнил.

Источник: mir24.tv

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