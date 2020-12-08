Сергей Собянин дал названия четырем станциям Большой кольцевой линии метро

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин дал названия четырем станциям Большой кольцевой линии метрополитена. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

— Принято решение о присвоении наименований четырем строящимся станциям Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — отметили в ведомстве.

В частности, название получила станция «Новаторская» (рабочее название «Улица Новаторов»), расположенная вдоль улицы Новаторов возле примыкания к Ленинскому проспекту. С нее можно пересесть на будущую Троицкую линию. Также название присвоили станции «Карамышевская» (рабочее название «Улица Народного Ополчения»). Она находится рядом с пересечением проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения.

Кроме того, наименования получили станции «Мневники» и «Терехово», расположенные на территории Мневниковской поймы, передает РИА Новости.

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