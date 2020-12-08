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Сергей Собянин дал названия четырем станциям Большой кольцевой линии метро
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин дал названия четырем станциям Большой кольцевой линии метро

Юлия Захарова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин дал названия четырем станциям Большой кольцевой линии метрополитена. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

— Принято решение о присвоении наименований четырем строящимся станциям Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — отметили в ведомстве.

В частности, название получила станция «Новаторская» (рабочее название «Улица Новаторов»), расположенная вдоль улицы Новаторов возле примыкания к Ленинскому проспекту. С нее можно пересесть на будущую Троицкую линию. Также название присвоили станции «Карамышевская» (рабочее название «Улица Народного Ополчения»). Она находится рядом с пересечением проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения.

Кроме того, наименования получили станции «Мневники» и «Терехово», расположенные на территории Мневниковской поймы, передает РИА Новости.

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новые станцииБольшая Кольцевая линия (БКЛ)Сергей Собянин
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