Папа Римский пообещал прощение грехов всем покаявшимся в течение года

Фото: instagram.com/franciscus/

Все покаявшиеся в течение года получат специальную индульгенцию в связи с пандемией коронавируса. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщил папа римский Франциск.

— В нынешнем контексте чрезвычайной санитарной ситуации дарование индульгенции особенно распространяется на пожилых, больных, умирающих и страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома, — отмечается в тексте декрета, установившего посвященный святому Иосифу год.

Как уточняется, грехи простят тем гражданам, которые покаялись и готовы выполнить еще три процедуры: исповедь, причащение и молитву.

В своей проповеди Франциск отметил важность соблюдения санитарных норм, которые введены с целью борьбы с коронавирусом. Понтифик подчеркнул, что на фоне обострения эпидемиологической ситуации отказался от поездки на площадь Испании для возложения венка к статуе Богоматери во второй половине дня. Он посетил статую рано утром и напомнил, что самыми ценными цветами для Девы Марии являются молитвы, проявление милосердия и открытие прощению, передает ТАСС.

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