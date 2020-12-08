Сергей Собянин одобрил создание системы для поиска пропавших животных

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил создание информационной системы для записи к ветеринарному врачу и поиска пропавших животных. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

«Ветеринарная автоматизированная система» представляет собой информационную систему правительства Москвы. Она предназначена для автоматизации деятельности Комитета ветеринарии города Москвы и подведомственных ему организаций. Также сервис необходим для предоставления электронных услуг записи к ветеринарному врачу и поиска потерявшихся питомцев.

Кроме того, «Ветеринарная автоматизированная система» будет вести реестры ветеринарных учреждений, специалистов, предоставляющих свои услуги в столицы, приютов и прививочных пунктов и контроля своевременного проведения обязательных профилактических ветеринарных мероприятий, сообщает РИА Новости.

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