«Горячая штучка»: Вера Брежнева продемонстрировала танец со стулом

Фото: instagram.com/ververa

Российская певица Вера Брежнева продемонстрировала в собственном Instagram-аккаунте хореографические способности под новую композицию с названием «Сестра» в компании необычного партнера. Артистка решила, что стул станет прекрасным дополнением к ее зажигательному танцу.

— Настроение — танцы на стуле, — поделилась Брежнева своими эмоциями.

Подписчики оценили танец певицы со стулом, а также отметили гибкость и пластичность своего кумира: «Красиво танцуете»; «Хороший стул — залог успеха»; «Горячая штучка».

Ранее Вера Брежнева поделилась трогательным снимком со своим мужем, Константином Меладзе.

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