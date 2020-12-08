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«Сложный, но неплохой»: Юлия Савичева поделилась впечатлениями о 2020 годе
Фото: Пресс-служба «Авторадио»

«Сложный, но неплохой»: Юлия Савичева поделилась впечатлениями о 2020 годе

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Юлия Савичева подвела итоги уходящего года. Несмотря на то, что многие коллеги артистки по шоу-бизнесу жалуются на то, что уходящий 2020-й стал для них сущим кошмаром, Савичева написала в Instagram-публикации, что для нее этот год оказался очень неплохим.

— Нужно проводить этот год (побыстрее бы уже) со всеми причитающимися ему почестями. Лично для меня подходящий к концу 2020-й был очень неплохим. Сложным, нервным, но неплохим. Кое-что я поняла, кое-что совершенно перестала понимать, но одно я знаю точно: этот год запомнится мне надолго, — поделилась звезда со своими подписчиками.

Ранее Юлия Савичева опубликовала в социальных сетях пост, в котором рассказала читателям, что никогда по-настоящему не верила в Деда Мороза, в отличие от ее дочери.

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