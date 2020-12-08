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В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не нуждаются в маркировке
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не нуждаются в маркировке

Евгения Звощик

Общество

Принятый Государственной думой в первом чтении законопроект об иностранных агентах не предполагает обязательной маркировки публикаций в интернете о физических лицах, признанных в России иноагентами, если они не связаны с их политической деятельностью. Об этом сообщил глава профильного комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев во вторник, 8 декабря.

Согласно документу, физлица, получающие иностранное финансирование на ведение политической деятельности, признаются иностранными агентами. При этом аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.

— Если упоминание идет об иноагенте, о его деятельности политической, о тех действиях, в связи с чем он признан был иноагентом, тогда должно быть о нем упоминание еще и потому, что список иноагентов является открытым, доступ к нему имеется у каждого, — уточнил депутат.

Он отметил, что вопросы частной жизни, увлечений иноагента, которые никак не связаны с его политической деятельностью, маркировке не подлежат, передает РИА Новости.

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законопроектГосдумаиноагенты
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