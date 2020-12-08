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Тематическую «Стрелку» выпустили в честь пятилетия «Ласточек» на Ленинградском направлении
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Тематическую «Стрелку» выпустили в честь пятилетия «Ласточек» на Ленинградском направлении

Юлия Захарова

Город

Пассажирам предложили купить тематическую карту «Стрелка» в честь пятилетия поездов «Ласточка» на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

— Во вторник, 8 декабря, в продажу поступила тематическая транспортная карта «Стрелка», посвященная пятилетию начала движения «Ласточек» на участке Москва — Зеленоград — Тверь, — отметил перевозчик.

Приобрести карту можно в кассах на станциях Москва (Ленинградский вокзал), Химки, Сходня, Крюково, Подсолнечная и Клин. Проездные выпущены тиражом в тысячу экземпляров.

Скоростные поезда «Ласточка» начали курсировать на Ленинградском направлении 1 октября 2015 года. В настоящее время на участке от Москвы до Крюкова пассажиров перевозят более 40 пар таких поездов в будние дни. Средняя продолжительность пути от Москвы до Зеленограда составляет чуть больше получаса. До Твери такие поезда доезжают за 1 час 45 минут, говорится на официальном сайте МТППК.

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проездныеМТППКПоезда «Ласточки»
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