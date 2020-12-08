Елена Летучая продемонстрировала пикантные формы своим подписчикам

Елена Летучая рассказала, что учит людей, как отличать качественный товар от некачественного / Фото: instagram.com/elenapegas / Официальный аккаунт Елены Летучей

Российская телеведущая Елена Летучая опубликовала в собственном Instagram-аккаунте фотографию в темном бикини. Как написала звезда телеэкрана, она попросила сделать снимок своего мужа – предпринимателя Юрия Анашенкова. Супруг Летучей взял в объектив все самое важное, кроме половины лица своей жены.

— Попросила мужа сделать секси фото! Ну может нос и правда не важен в таких ситуациях, вы как думаете, — поинтересовалась у своих поклонников ведущая.

Фанаты звезды оценили ее фигуру и отметили операторские навыки супруга Летучей: «Муж просто попытался одним кадром захватит все его самые любимые части тела»; «Мужской взгляд»; «Какая же прекрасная фигура у Елены».

Ранее телезвезда поделилась снимком романтичного пляжного кинотеатра в Instagram-публикации.

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