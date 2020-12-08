Врачи рассказали, чем важны ежедневные прогулки на свежем воздухе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Врачи считают, что регулярные прогулки на свежем воздухе могут снизить риск возникновения инфарктов и инсультов, а также хорошо воздействуют на сон и оказывают влияние на работоспособность человека.

По словам кардиолога Олега Волкова, свежий воздух помогает избавиться от накопленного стресса, он насыщает организм кислородом, успокаивает и расслабляет клетки мозга. Пешие прогулки помогают увеличивать частоту сердечных сокращений, тем самым усиливают циркуляцию крови и укрепляют сердце, пишет «МИР 24».

Волков рекомендует, сделать пешую ходьбу частью ежедневного времяпрепровождения. Лучше всего ходить пешком ежедневно не менее 30 минут. В результате мы получаем необходимый заряд энергии, быстрее соображаем, а также прогулки на свежем воздухе даже зимой помогают нам получить дозу витамина D.

Врач Оксана Лищенко отмечает, что физическая активность способствует снижению веса, а в долгосрочной перспективе способна уменьшить риск инфарктов, инсультов и сахарного диабета.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин говорит, что прогулка действительно может стать методом успешной борьбы с депрессией, а отсутствие свежего воздуха приведет к ухудшению психологического здоровья. Перед сном, по словам эксперта, следует проветривать помещение, также стоит это делать и в утреннее время, ведь воздух оснащается пылью за ночь.

Врач-офтальмолог Юлия Перекатова обращает внимание на то, что отсутствие прогулок наносит вред зрению. Это особенно важно в наше время, когда приходится работать долгое время за компьютером.

Ранее ФАН писало, что людям, страдающим от вегетососудистой дистонии (ВСД), врач-невролог Олеся Брюханова, рекомендует соблюдать режим регулярных прогулок на свежем воздухе, делать утреннюю гимнастику с упражнениями для разминки мышц шеи и позвоночника, а также заниматься плаваньем, бегом и аэробикой.

Источник: mir24.tv

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