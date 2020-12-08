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Ущерб от коррупции в РФ с начала 2020 года превысил 45 миллиардов рублей
Фото: genproc.gov.ru / Генеральная прокуратура Российской Федерации

Ущерб от коррупции в РФ с начала 2020 года превысил 45 миллиардов рублей

Евгения Звощик

Происшествия

Ущерб от коррупционных преступлений в России по возбужденным уголовным делам за девять месяцев 2020 года превысил 45 миллиардов рублей. Такую цифру озвучил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

— Для сравнения: по итогам 2019 года — в размере около 55,1 миллиарда рублей, что составило 8,8 процента от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в стране, — пояснил генпрокурор в интервью «Российской газете».

Он также отметил, что не весь ущерб взыскивается в уголовном судопроизводстве. В частности, в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства прокуроры предъявили иски более чем на 6,6 миллиарда рублей к октябрю текущего года. Как пояснил Краснов, данный показатель значительно вырос по сравнению с 2019-м, когда за тот же период он составлял 2,8 миллиарда рублей.

Он добавил, что коррупционные преступления отличаются повышенной латентностью, в связи с этим сложно установить точную сумму ущерба.

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