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Генпрокурор РФ озвучил размер ущерба по делу министра экологии Подмосковья
Фото: twitter.com/press_ecology

Генпрокурор РФ озвучил размер ущерба по делу министра экологии Подмосковья

Евгения Звощик

Закон

Ущерб от коррупции, которая вменяется заместителю председатель правительства Подмосковья — министру экологии Московской области Дмитрию Куракину, составил практически три миллиарда рублей. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

По его словам, по материалам проверок были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиям»).19 ноября 2020 года по данному делу и был арестован Куракин.

Он отметил, что Генпрокуратура совместно с Федеральной службой безопасности и Министерством внутренних дел при содействии Минобороны вскрыла преступную группу. В нее входили чиновники оборонного ведомства и некоторых подведомственных организаций. Как пояснил Краснов, по информации следствия, в период 2013-2019 годов подозреваемые организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам.

—В результате неправомерно осуществлены рубки с нанесением ущерба в размере около 3 миллиардов рублей, — пояснил Краснов в интервью «Российской газете».

Напомним, 19 ноября Басманный суд Москвы заключил в СИЗО Куракина по уголовному делу о взяточничестве. Уточнялось, что его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Также под стражу были заключены также двое других фигурантов дела — Максим Ан и Владислав Холодков.

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уголовное делозлоупотребление должностными полномочиямигенеральный прокурор России
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