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Зампреда правительства Московской области арестовали по делу о получении взятки
Фото: twitter.com/press_ecology

Зампреда правительства Московской области арестовали по делу о получении взятки

Юлия Захарова

Происшествия

Арестован замглавы подмосковного правительства Дмитрий Куракин, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Басманного суда столицы.

Как уточняется, под стражу заключены также двое других фигурантов дела — Максим Ан и Владислав Холодков.

— Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Дмитрия Куракина, Максима Ана и Владислава Холодкова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 января, — приводит сообщение суда ТАСС.

Ранее сообщалось, что следователи подали ходатайство об аресте заместителя председателя правительства, министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина.

Читайте также: Суд избрал Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий

арестполучение взяткиБасманный суд
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