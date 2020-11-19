Зампреда правительства Московской области арестовали по делу о получении взятки
Арестован замглавы подмосковного правительства Дмитрий Куракин, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Басманного суда столицы.
Как уточняется, под стражу заключены также двое других фигурантов дела — Максим Ан и Владислав Холодков.
— Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Дмитрия Куракина, Максима Ана и Владислава Холодкова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 января, — приводит сообщение суда ТАСС.
Ранее сообщалось, что следователи подали ходатайство об аресте заместителя председателя правительства, министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина.
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