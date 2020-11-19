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СК просит арестовать зампреда правительства Подмосковья за получение взятки
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

СК просит арестовать зампреда правительства Подмосковья за получение взятки

Виктория Родимкина

Происшествия

Следователи подали ходатайство об аресте заместителя председателя правительства, министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда в четверг, 19 ноября.

Уточняется, что Куракину вменяется получение крупной взятки, передает РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что в суд поступили документы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Куракина.

Помимо этого представитель суда сообщила, что СК просит арестовать двух предполагаемых сообщников Куракина.

Ранее аудитору Счетной палаты и бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню предъявили обвинения в растрате 700 миллионов рублей.

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