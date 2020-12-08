Функция отслеживания людей по силуэтам появится в системе видеонаблюдения Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Городскую систему видеонаблюдения оснастят дополнительным модулем для отслеживания людей по силуэтам. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Отслеживание людей по силуэтам предназначено для работы полиции. Эта функция позволит облегчить обработку видеоархивов.

Кроме того, новый функционал необходим для аналитических задач планирования городской инфраструктуры. Благодаря этой системе будет осуществлен подсчет трафика граждан на дорогах и транспортных узлах.

В пресс-службе подчеркнули, что в модуле отсутствует возможность идентификации человека. Он лишь определяет факт наличия силуэта в кадре, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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