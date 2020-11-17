Москва поделилась с городами мира своим опытом внедрения цифровых технологий в разных сферах жизни

Ольга Пестова, сотрудница флагманского офиса «Мои документы» в Юго-Западном округе Москвы, предлагает посетительнице Юлии Барсуковой маску и перчатки. Центры госуслуг столицы — один из ярких примеров успешной цифровизации города / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 17 ноября, столица представила свои достижения в области цифровых технологий на очередном заседании исполкома Всемирной организации умных устойчивых городов WeGO.

Всемирная организация WeGO — это своеобразная ассоциация городских и местных органов власти. Она создана для обмена опытом и внедрения инноваций в сфере цифровых и информационных технологий, городской среды и так далее. В этом году Москва подала заявку и путем онлайн-голосования была выбрана соорганизатором и принимающей стороной очередного заседания исполкома этой организации.

Основной темой дискуссий заседания, которое проходило в онлайн-формате, стало влияние пандемии коронавируса на процессы городского управления, а также использование информационных технологий и организация предоставления медицинских услуг населению.

— Спасибо мэру Сергею Собянину за то, что организовал это заседание, несмотря на все сложности. Пандемия привнесла хаос, но мы приспосабливаемся к новой реальности. В этом году к нам присоединились новые участники, которых сейчас уже более 200. Умный город ничто, если люди в нем не будут здоровыми и счастливыми, — отметил в своей вступительной речи генеральный секретарь WeGo Кен-Юн Ли.

В рамках программы заседания Москва представила свои наработки по некоторым ключевым направлениям, завоевавшим успех на мировой арене. Участники вебинаров с помощью виртуальных экскурсий смогли познакомиться с работой столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Москвы, также они узнали, как организована работа в многофункциональном центре предоставления государственных услуг «Мои документы».

— Цифровая экосистема в Москве формируется уже десять лет. Мы реализовали много проектов: это и электронные сервисы, и городская система видеонаблюдения, «Московская электронная школа» и многое другое, — рассказал участникам заседания министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, сейчас высокоскоростной интернет охватывает 98 процентов городских территории. Ключевым местом госуслуг стал портал mos.ru, который ежедневно посещают более 20 миллионов пользователей.

— У нас уже давно работают контакт-центр, система искусственного интеллекта и голосовой помощник,— рассказал Эдуард Лысенко. — Такая организация работы помогла снизить нагрузку на здравоохранение в этот период.

Также была разработана система социального мониторинга, благодаря которой удается контролировать соблюдение режима самоизоляции тех, кто лечился от коронавируса дома, сейчас идет внедрение системы регистрации с помощью QR-кодов.

СПРАВКА

Всемирная организация умных устойчивых городов (WeGO) создана в 2010 году и представляет собой международную ассоциацию, в которую входят около 210 городских и других местных органов власти. Это поставщики интеллектуальных технологических решений, а также национальных и региональных учреждений, приверженных всемирному преобразованию городов в умные устойчивые города. Москва официально вступила в эту организацию в сентябре 2015 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Черемин, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы:

— Тема сессии «Переосмысление умных городов» не случайна. За пандемию пришлось пересмотреть работу городских властей, социальной инфраструктуры, транспорта, не говоря уже о системе здравоохранения. Наши врачи на передовой. Но мы также не останавливаем реализацию масштабных проектов. Пандемия показала, насколько важно, чтобы мы перенимали опыт и компетенции других городов и стран. Москва, например, взаимодействует с Сеулом, Дели, рядом европейских и американских городов.

Читайте также: Около 13 миллиардов рублей выделят в Москве на оборудование для школ и колледжей