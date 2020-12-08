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Гастроэнтеролог объяснил, вредно ли есть всухомятку
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Гастроэнтеролог объяснил, вредно ли есть всухомятку

Виктория Федотова

Здоровье

Гастроэнтеролог Игорь Городокин объяснил, вредно ли есть еду всухомятку, не запивая водой.

— Вредно, это громко сказано. Я бы не говорил так. Процесс пищеварения начинается во рту, и вода играет большую роль в пищеварении. Все биохимические реакции, усвоение пищи, происходит в жидкой форме, поэтому мы обязательно должны поддерживать уровень воды в организме, — заявил врач.

Городокин отметил, что есть всухомятку не вредно, но для пищеварения будет полезнее, если человек запивает еду, ест супы. Для поддержания водообмена человеку в день нужно выпивать до двух литров воды.

Видео опубликовано на YouTube.

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