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Варнава отправила своего питомца за миллионом
Фото: instagram.com/kativarnava

Варнава отправила своего питомца за миллионом

Захар Чайченко

Звезды

Российская телеведущая Екатерина Варнава рассмешила своих подписчиков совместным роликом со своим четвероногим питомцем и коллегой по шоу-бизнесу Евгением Бороденко. Забавным видео артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

— Иди, заработай маме миллион, — обратилась Варнава одновременно к собаке и комику Бороденко.

Подписчики оценили чувство юмора своего кумира и отметили, что звездная хозяйка очень похожа на своего питомца: «Вот так всегда! Посылаем за Мультом, а получаем палочку»; «Вы так похожи»; «Одно лицо и один характер».

Ранее Екатерина Варнава призналась, что в подростковом возрасте у нее были вредные привычки. Будущая звезда курила и пила алкоголь, чтобы знакомиться с людьми.

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