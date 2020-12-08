Число несчастных случаев снизилось на МЖД с начала года

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

С января по ноябрь 2020 года число несчастных случаев на Московской железной дороге (МЖД) снизилось на 14 процентов. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили на сайте МЖД.

Согласно статистике, заметное снижение выявлено в регионах с интенсивным движением поездов. В Москве и Московской области число несчастных случаев уменьшилось на 22 и 78 соответственно. В основном причинами происшествий стали нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта

В пресс-службе МЖД добавили, что травматизм среди несовершеннолетних при несчастных случаях снизился на 20 процентов.

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