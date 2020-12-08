Дептранс объяснил появление деревянных платформ на станции МЦД-1 Тимирязевская

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Тимирязевская Карта всех событий

Появление деревянных платформ на станции первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) Тимирязевская необходимо для проведения работ по реконструкции станции. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что на месте старых платформ появятся новые. Работы проходят без остановки движения поездов. Для пассажиров возвели временную инфраструктуру — деревянные платформы и мост. Именно поэтому они по-прежнему могут приехать на станцию и пересесть на метро.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В Дептрансе напомнили, что на МЦД-1 Тимирязевская появятся две новые платформы с навесами на всю длину и современный подземный пассажирский терминал, который будет интегрирован с вестибюлем в метро.

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