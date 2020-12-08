Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дептранс объяснил появление деревянных платформ на станции МЦД-1 Тимирязевская
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Дептранс объяснил появление деревянных платформ на станции МЦД-1 Тимирязевская

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Тимирязевская Карта всех событий

Появление деревянных платформ на станции первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) Тимирязевская необходимо для проведения работ по реконструкции станции. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что на месте старых платформ появятся новые. Работы проходят без остановки движения поездов. Для пассажиров возвели временную инфраструктуру — деревянные платформы и мост. Именно поэтому они по-прежнему могут приехать на станцию и пересесть на метро.

Дептранс объяснил появление деревянных платформ на станции МЦД-1 ТимирязевскаяФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В Дептрансе напомнили, что на МЦД-1 Тимирязевская появятся две новые платформы с навесами на всю длину и современный подземный пассажирский терминал, который будет интегрирован с вестибюлем в метро.

Читайте также: Станция Крекшино будущего МЦД-4 открылась после реконструкции

реконструкцияплатформа станцииМЦД
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Все мнения
О проекте