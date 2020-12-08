Эльвира Набиуллина вновь вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в третий раз стала одной из 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes USA. Об этом сообщается на российском сайте издания во вторник, 8 декабря.

Отмечается, что глава регулятора стала единственной представительницей России.

— За год она переместилась с 53 на 57 строчку, — уточняет издание.

Стоит отметить, что в семнадцатый ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщин планеты вошли женщины из 30 стран. Среди них оказались десять глав государств, 38 генеральных директоров компаний и пять представительниц сферы развлечений.

Первое место в списке десятый год получила канцлер Германии Ангела Меркель. На второй строчке второй год подряд расположилась глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. На третьем месте — кандидат в вице-президенты США Камала Харрис.

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