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СК установит обстоятельства смерти пенсионера в подмосковном лесу
Фото: АГН «Москва»

СК установит обстоятельства смерти пенсионера в подмосковном лесу

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи устанавливают обстоятельства смерти пенсионера в подмосковном лесу. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, 8 октября 2020 года пенсионер ушел из дома в лес на рубку сухостоя с целью заготовки дров. Мужчина не вернулся домой. Родственники отправились в лес и обнаружили тело 82-летнего пенсионера с черепно-мозговой травмой. По предварительным данным, во время спиливания сухостоя на голову мужчины упало дерево.

Выясняются все обстоятельства случившегося. По их результатам будет принято процессуальное решение.

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ГСУ СК РФМосковская областьпенсионер
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