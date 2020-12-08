Названа причина смерти девушки, погибшей во время стрима блогера

Фото: youtube.com / Квадратный бестиарий

Причиной смерти Валентины Григорьевой во время прямой трансляции, проводимой блогером Станиславом Решетниковым, известным как Reeflay, стало кровоизлияние в мозг. Об этом во вторник, 8 декабря, рассказал адвокат молодого человека Евгений Кулагин.

Он пояснил, что действия блогера не могли привести к трагедии.

— Должны быть сочетанные травмы, допустим, череп бы проломил ей или еще что-нибудь. Она умерла в результате самопроизвольного кровоизлияния в мозг, — отметил юрист.

По его словам, от инсульта умирает все больше молодых людей.

При этом подчеркивается, что Следственный комитет России по Московской области опроверг эти сведения. На теле погибшей обнаружены травмы, а блогер сообщил, что наносил девушке удары, приводит сообщение ведомства Telegram-канал «360».

Напомним, 2 декабря во время стрима Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay Panini, умерла его знакомая Валентина, вместе с которой он проводил прямой эфир. Суть стрима заключалась в проведении различных заданий, которые зрители предлагали выполнять блогерам за денежное вознаграждение. В прямых эфирах, которые вел подозреваемый, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия.

По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех воздействий. В настоящее время продолжаются химико-биологические исследования. Распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились.

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