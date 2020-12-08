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Названа причина смерти девушки, погибшей во время стрима блогера
Фото: youtube.com / Квадратный бестиарий

Названа причина смерти девушки, погибшей во время стрима блогера

Юлия Захарова

Происшествия

Причиной смерти Валентины Григорьевой во время прямой трансляции, проводимой блогером Станиславом Решетниковым, известным как Reeflay, стало кровоизлияние в мозг. Об этом во вторник, 8 декабря, рассказал адвокат молодого человека Евгений Кулагин.

Он пояснил, что действия блогера не могли привести к трагедии.

— Должны быть сочетанные травмы, допустим, череп бы проломил ей или еще что-нибудь. Она умерла в результате самопроизвольного кровоизлияния в мозг, — отметил юрист.

По его словам, от инсульта умирает все больше молодых людей.

При этом подчеркивается, что Следственный комитет России по Московской области опроверг эти сведения. На теле погибшей обнаружены травмы, а блогер сообщил, что наносил девушке удары, приводит сообщение ведомства Telegram-канал «360».

Напомним, 2 декабря во время стрима Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay Panini, умерла его знакомая Валентина, вместе с которой он проводил прямой эфир. Суть стрима заключалась в проведении различных заданий, которые зрители предлагали выполнять блогерам за денежное вознаграждение. В прямых эфирах, которые вел подозреваемый, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия.

По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех воздействий. В настоящее время продолжаются химико-биологические исследования. Распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились.

Читайте также: Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время его прямого эфира

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