Волочкова поблагодарила фанатов за реакцию на архивное видео с ее выступлением

Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова поблагодарила подписчиков за реакцию на видео с ее архивным выступлением. Пост появился на личной странице звезды в Instagram.

— Поделилась я архивным видео 20-летней давности в предыдущем посте. Номером этим, «Аккордеонистом», я очень дорожу. Поделилась искренне, не закрыв комментарии. Спасибо моим поклонникам за добрые отзывы, — отметила она.

По словам Волочковой, ей приятно вспоминать эпизоды своего творчества, поскольку она осознает, что занимается любимым делом профессионально. Также танцовщица убеждена, что «оставила след в истории русского балета».

Кроме того, она призвала пользователей Сети быть добрее и не оставлять негативные комментарии, выбирать добрые и созидательные поступки.

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