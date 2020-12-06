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«Речь не идет о свадьбе»: Волочкова рассказала об отношениях с возлюбленным
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Речь не идет о свадьбе»: Волочкова рассказала об отношениях с возлюбленным

Юлия Ямпольская

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова рассказала зрителям, что пока не планирует выходить замуж. Об этом она рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Артистка поделилась впечатлениями от поездки на Мальдивы, где она отдыхала с любимым.

— Мы на песчаной косе нарисовали сердце и написали наши имена — Анастасия и Олег. Это было фантастическое путешествие. Мы приехали на маленькой брезентовой лодочке на остров, — рассказала балерина.

По ее словам, все подумали, что у пары медовый месяц. Как утверждала балерина, у нее до сих пор много завистниц, считающих, что у ее нет никакого возлюбленного.

— Мы с любимым скромно говорим о нашем счастье. Речь не идет о свадьбе. Нам просто хорошо вместе, — заключила артистка.

Ранее Волочкова показала несколько фото со съемок клипа на ее новую композицию. Балерина предстала перед подписчиками не в привычной для нее балетной пачке, а в нежном золотистом купальнике.

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