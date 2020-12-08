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Народный календарь. Что нужно сделать до 9 декабря, чтобы не навлечь целый год нищеты
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Народный календарь. Что нужно сделать до 9 декабря, чтобы не навлечь целый год нищеты

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре 9 декабря носит название Егорий Холодный, Юрьев день. До 1649 года крестьяне в этот день могли поменять барина – нужно было отдать долги и предупредить его за неделю. Однако переходи запретили, после чего в обиход крестьян вошла поговорка «Вот те, бабушка, и Юрьев день».

Наши предки верили, что до этого дня нужно обязательно рассчитаться со своими долгами, иначе человека ждет год нищеты в будущем. Тем, кто отправлялся в дорогу, нужно было заказать молебен в храме, иначе можно было попасть в беду. Считалось, что в этот день нельзя охотиться, поскольку Егорий Холодный передвигается на волках. Расставлять капканы на волков и плохо говорить о волчатах в тот день категорически запрещалось.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать до 9 декабря, чтобы не навлечь целый год нищеты

Приметы погоды гласили, что если в этот день холодно, то зима тоже будет морозной. Если в этот день увидите иней, то урожай будет богатым.

9 декабря отмечается День Героев Отечества в России и День создания ведомственной охраны железнодорожного транспорта России.

136 лет назад в Америке была запатентована усовершенствованная версия роликовых коньков. 52 года назад американский изобретатель Дуглас Энгельбарт создал компьютерную мышь. 17 лет назад впервые отметили Международный день борьбы с коррупцией.

В этот день родились пародист и актер Александр Иванов, российский историк-востоковед, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, российский журналист, интеллектуал Анатолий Вассерман, актеры Татьяна Кравченко и Джон Малкович.

Именины отмечают Яков, Иннокентий, Николай, Даниил, Юлиан, Георгий, Василий, Петр, Назар.

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