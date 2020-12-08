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«Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора
Фото: youtube.com / Шамиль Газизов

«Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора

Кирилл Николаев

Спорт

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора команды. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте красно-белых.

Руководство «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Он будет заниматься повышением эффективности работы офисных подразделений и реализацией инвестиционных инфраструктурных программ. Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии и построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов займется спортивный директор Дмитрий Попов.

Отметим, что Газизов работал в «Спартаке» с июля 2020 года. До этого он девять лет занимал пост гендиректора «Уфы». При нем клуб впервые за свою историю вышел в элитный дивизион чемпионата России, а затем — на еврокубки.

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