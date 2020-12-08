«Дорогой»: Бледанс поздравила Васильева с днем рождения

Фото: instagram.com/bledans

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поздравила с днем рождения своего коллегу — Александра Васильева. Публикация появилась в личном аккаунте звезды в Instagram.

Она также выложила совместный кадр с ведущим со съемок программы «Модный приговор».

— Сашенька, дорогой, с Днем Рождения! Пусть много здоровья и радости будет! — отметила Бледанс.

Она напомнила о работе в проекте «Модный приговор», в котором актриса некоторое время принимала участие, и поблагодарила Васильева за доброту и поддержку.

Александр Васильев — российский и и французский историк моды, коллекционер, искусствовед, декоратор интерьеров. Является почетным членом Российской академии художеств.

Васильев родился в 1958 году, в 1981-м окончил Школу-студию МХАТ. Был художником по костюмам в Московском театре на Малой Бронной. Ведущим «Модного приговора» стал в 2009 году.

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