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Суд в Москве признал виновным мужчину в совершении преступлений в отношении детей
Фото: http://moscow.sledcom.ru/

Суд в Москве признал виновным мужчину в совершении преступлений в отношении детей

Кирилл Николаев

Происшествия

Столичный суд вынес приговор по делу мужчины, признанного виновным в сексуальном насилии над детьми. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, с декабря 2016 по июль 2017 года мужчина знакомился с малолетними детьми. Он под различными предлогами приглашал их к себе в квартиру на юге Москвы или в жилой дом в Тверской области, где совершал неправомерные действия в отношении несовершеннолетних. От действий мужчины пострадали девять детей. Ране он уже был судим за аналогичные преступления.

Суд приговорил фигуранта дела к 24 годам тюрьмы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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