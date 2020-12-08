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Астролог рассказала, на какие цифры делать ставки знакам зодиака в лотереях
Фото: pixabay.com

Астролог рассказала, на какие цифры делать ставки знакам зодиака в лотереях

Юлия Захарова

Общество

Счастливые цифры, которые помогут выиграть в лотерею, пообещали каждому знаку зодиака в предстоящем году. Об этом рассказала астролог Алена Никольская.

По ее словам, представителям различных стихий можно будет делать ставку сразу на несколько цифр — это позволит им обрести богатство.

Например, огненным знакам — Львам, Стрельцам и Овнам — нужно обратить внимание на цифры 1, 3 и 4.

Земным знакам — Тельцам, Девам и Козерогам — помогут цифры 3, 7 и 9.

Удачу воздушным знакам — Близнецам, Весам и Водолеям — принесут числа, которые кратны трем. Однако они не должны заканчиваться на двойку.

Представителям же водной стихии — Ракам, Скорпионам и Рыбам — следует ставить на цифры 4, 7, 9, сообщает Пятый канал.

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